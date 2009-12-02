Жінки Львівщини подарують Путіну краватку. Образливо за Саакашвілі

Жінки-депутати Львівської обласної ради передадуть через Генерального консула Російської Федерації у Львові краватку для прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНУА.

"Жінки Львівщини подарують Володимиру ПУТІНУ краватку, щоб він після виборів в Україні мав чим зайнятися", - сказала депутат облради, член "Всеукраїнського об‘єднання жінок-депутатів" Емілія ПОДЛЯШЕЦЬКА.

Подарунок буде відповіддю на жарти російського прем‘єра на адресу Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ.

ПОДЛЯШЕЦЬКА повідомила, що жінки-депутати також передадуть лист Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ, у якому вони засудять жарти ПУТІНА на адресу СААКАШВІЛІ під час зустрічі з прем‘єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Криму.

"Фраза ПУТІНА "Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они", - не варта посадової особи Росії і подібні заяви прем‘єра принижують російський народ", - наголосила ПОДЛЯШЕЦЬКА.

19 листопада в Ялті ПУТІН з іронією прокоментував візит в Україну Президента Грузії, порадивши керівнику української держави Віктору ЮЩЕНКУ зустрічатися з ним без краваток.

"Чим займалися наші колеги - гадки не маю, але, думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись сходити. “Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они", - сказав ПУТІН на спільній з ТИМОШЕНКО прес-конференції. "Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть, без краваток, краватки нині в ціні. Не приведи Господи... Ну, ви мене розумієте", - сказав ПУТІН.

Кадри, коли СААКАШВІЛІ від хвилювання жував свою кроватку, обійшли в 2008 році весь світ.

ТИМОШЕНКО зі сміхом зауважила, що вона точно без краваток може проводити вечері.

"Зжере гість ЮЩЕНКА ще його краватку", - додав ПУТІН.

Під час сесійного засідання депутати Львівської облради від "Нашої України" оприлюднили заяву-протест проти зневаги ПУТІНА і ТИМОШЕНКО до країни

"Висловлюємо рішучий протест нецивілізованому, хамському тону прем’єра Російської Федерації ПУТІНА та прокремлівській антиукраїнській політиці прем’єра ТИМОШЕНКО. Україні вже ніколи не бути колонією Кремля", - йдеться у заяві.