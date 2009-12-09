Трьох кримських торговців зброєю затримали на Львівщині

Трьох жителів Криму, які перевозили партію зброї для продажу, затримано на Львівщині, повідомив начальник управління МВС у Львівській області Василь ПІСНИЙ.

Було вилучено два автомати Калашникова, два бойових пістолети (один системи Макарова) з глушниками, один пістолет для відстрілу гумовими кулями, «прейскуранти» цін на зброю.

«Також у затриманих було вилучено посвідчення помічників депутатів. Експертиза вже встановила, що посвідчення помічників депутатів - підробка. Встановлено, що вони мали намір продати зброю саме у Львові», - повідомив ПІСНИЙ на прес-конференції.

Кримчани перевозили зброю в автомобілі BMW. Спецоперацію було проведено у передмісті Львова.

Порушено кримінальну справу.