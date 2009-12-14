Творцям «російської єдності» Криму підкинули відрізані курячі голови

Невідомий підкинув у прес-центр у Сімферополі, де відбувалася презентація нового громадсько-політичного об`єднання «Російська єдність», кримський прапор з написом «Кацапська єдність».

По залу поширився різкий запах, мабуть, прапор був просочений якоюсь речовиною. Журналісти, що знаходилися біля дверей, почали кашляти. Кримський триколор, де до того ж були дві відрізані курячі голови, винесли в коридор, приміщення прес-центру провітрили, після чого презентація продовжилася.

«Рух «Російська єдність» не займатиметься лише гуманітарними проблемами. Ми маємо намір серйозно зайнятися соціально-економічними проблемами, тому що переважна більшість тих, що живуть в Криму - руські за національністю, руськокультурні», - сказав лідер організації «Російська громада Криму» Сергій ЦЕКОВ.

Новий рух розробив соціально-економічну програму «Підйом Криму».

«Програма дозволить комплексно вирішити проблеми кримчан, поліпшити соціальні стандарти», - заявив один з керівників організації «Громадянський актив Криму» Сергій АКСЬОНОВ.

«Російську єдність» турбують вибори до парламенту Криму у 2010 році. «Потрібно сформувати таку владу в Криму, яка не буде опозиційна переважній більшості кримчан», - сказав лідер Російської громади.

«Російська єдність» у фінансовому плані спирається на «кримський ресурс». «Все, що ми вкладатимемо, - це те, що ми зуміли знайти і залучити в Криму», - заявив ЦЕКОВ.