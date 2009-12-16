Самостійність судової влади України впала до найнижчого рівня

У 2009 році рівень самостійності судової влади є найнижчим за роки незалежності України, про це свідчать результати моніторингу.

«На жаль, розуміння того, що без належної судової влади не може бути незалежного судді ні у більшості парламентаріїв, ні у всіх президентів та прем’єр-міністрів за 18 років існування держави не настало», - ідеться у дослідженні, передає кореспондент УНІАН.

«Судова влада, як і за радянських часів, продовжує бути об’єктом втручання зі сторони інших гілок влади», - наголошують експерти.

За оцінками експертів, починаючи з 2004 року та особливо в останні роки (2007-2009) партійно-олігархічні плани намагаються підпорядкувати собі судові установи, нівелювати позиції Верховного Суду України, за допомогою ЗМІ сформувати образ правосуддя як повністю корумпованої інституції.

Лідерами за рівнем неповаги до незалежності судів є Президент України, представники великого бізнесу та депутати Верховної Ради.

«Вищі посадові особи держави роблять узагальнюючі заяви про суцільну корупцію судів, критично коментують судові рішення, які набули законної сили. Такі дії не лише не сприяють формуванню у суспільстві поваги до суду, але й у значній мірі формують у громадян упевненість у продажності та корумпованості судовою влади», - сказав заступник директора Центру суддівських студій Андрій АЛЄКСЄЄВ.

Перший заступник голови Верховного Суду України, голова Ради суддів країни Петро ПИЛИПЧУК заявив, що навряд чи можна говорити про незалежність гілки влади, яка фінансується за залишковим принципом і ходить з простягнутою рукою до тих, від кого вона має бути незалежною.

«Судді неодноразово через з’їзд суддів України та Раду суддів України зверталися до політиків, органів законодавчої і виконавчої влади з проханням припинити експерименти над судовою системою у вигляді прийняття непродуманих та незабезпечених фінансовими ресурсами законів щодо функціонування судової влади. Проте, така негативна практика мала місце і в 2009 році», - йдеться у його коментарі до результатів дослідження.

Моніторинг проводився у вересні-жовтні Центром суддівських студій, Радою суддів України, Асоціацією суддів шляхом опитування суддів, адвокатів, прокурорів, представників громадських організацій, а також аналізом законодавства і публікацій ЗМІ у рамках проекту «Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів», що реалізовуються за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.