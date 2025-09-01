Президент України додав, що проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вбивства.

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 1 вересня, повідомив, що говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, який доповів йому про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, повідомляється в Telegram-каналі голови держави.

"Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", - написав Зеленський.

Президент України додав, що вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово.

"Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно. Дякую!", - додав український президент.

Вбивство Парубія

Раніше УНІАН повідомляв, що в Управлінні державної охорони (УДО) пояснили, що у Андрія Парубія не було охорони від держави, оскільки після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них. Протягом всього строку повноважень народні депутати в Україні та члени їхніх сімей, які проживають разом з ним або супроводжують таких осіб, можуть бути забезпечені охороною.

Також ми писали, що народний депутат Володимир В'ятрович зазначив, що Парубій уже раніше пережив замах на своє життя. В'ятрович додав, що десь в 2015-2016 роках була спроба вбити його гранатою. За його словами, Парубій був у списку на ліквідацію з боку Росії ще з 2022 року. Нардеп додав, що у Парубія певний час була охорона, але з якихось причин її зняли.

