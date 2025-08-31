Без надійних гарантій безпеки українці не готові на поступки у війні з РФ, - опитування

75% опитаних вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Понад половини українців підтримують припинення вогню і пошук компромісу, а 20% підтримує продовження війни до звільнення окупованих Росією Криму, Донеччини та Луганщини. Ще 20% виступають за прямі переговори з Росією. Про це свідчить дослідження Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group), проведене 21-23 серпня 2025 року.

Як з'ясували соціологи, українці прагнуть миру та здебільшого готові говорити про певні поступки. Однак тільки за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів.

Зокрема, 59% опитаних респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року. При цьому, 82% вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – на прямих перемовинах з Росією.

Серед опитаних, 75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Разом з тим, серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

Водночас, на запитання "Що зараз найважливіше?" 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій. До того ж, найчастіше респонденти вважають, що Україна воює з Росією за майбутнє наших дітей (60%) та свободу (44%).

Під час дослідження опитано 1600 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).

Більше прогнозів про завершення війни

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, російська влада не готова до будь-яких компромісів в рамках переговорного процесу про закінчення війни, якщо вони не передбачають повної капітуляції України.

