Урсула фон дер Ляєн розповіла Financial Times, як Європа бачить відправку військ в Україну

За словами президентки Єврокомісії, президент Трамп запевнив європейських лідерів, що американська присутність буде частиною підтримки.

Європейські столиці працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання військ в Україні в рамках постконфліктних гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку з боку США. Як розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times, існує "чітка дорожня карта" для можливого розгортання військ.

Видання підкреслило, що Фон дер Ляєн виступила з цією заявою під час поїздки східними країнами ЄС, що межують з Росією.

"Гарантії безпеки є надзвичайно важливими і абсолютно необхідними. У нас є чітка дорожня карта. Ми досягли згоди в Білому домі. І ця робота просувається дуже добре", — сказала фон дер Ляєн.

Відео дня

Вона сказала, що столиці працюють над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців".

"Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", – сказала вона.

За даними Financial Times, до складу військ можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, які отримають підтримку від США, включаючи системи командування та управління, а також засоби розвідки та спостереження. Ця домовленість була досягнута на зустрічі між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та високопоставленими європейськими лідерами минулого місяця. FT повідомила, що учасники зустрічі з Трампом у Вашингтоні планують зібратися в Парижі в четвер, щоб продовжити обговорення на високому рівні. Учасниками зустрічі стануть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн високо оцінила готовність Трампа брати участь у мирних зусиллях.

"Путін не змінився, він залишається хижаком. Трамп хоче миру, а Путін не сідає за стіл переговорів... У нього негативний досвід спілкування з Путіним, який все частіше не виконує своїх обіцянок. За останні місяці ми мали кілька зустрічей, під час яких стало очевидно, що на європейців можна покластися. Зрозуміло, що коли ми щось говоримо, ми це робимо", – сказала вона.

Вона також сказала, що Комісія буде шукати нові джерела фінансування, щоб забезпечити "стале фінансування українських збройних сил як... гарантії безпеки. Вона зазначила, що після укладення будь-якої мирної угоди Києву знадобиться "досить значна кількість солдатів, і їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання... це, безсумнівно, ЄС повинен буде докластися".

Існуючі джерела фінансування України з боку Брюсселя, включаючи бюджетну підтримку, повинні залишитися в силі в мирний час, сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі, що "українські збройні сили повинні отримати додаткові виплати".

ЄС також збереже фінансування підготовки українських солдатів після укладення будь-якої мирної угоди. Він заохочує держави-члени використовувати фонд у розмірі 150 млрд євро для надання кредитів на озброєння, щоб укласти угоди про спільне виробництво з українськими оборонними компаніями або придбати зброю, яку можна передати Києву.

Фон дер Ляєн додала, що минулого тижня глави оборонних відомств коаліції бажаючих зустрілися і "розробили досить точні плани", включаючи обговорення "необхідних елементів для ефективного нарощування військ". Також вона додала, що через зміну характеру військових дій необхідно зберігати інвестицій збройних сил ЄС у безпілотники, протиповітряну та протиракетну оборону, космічні та кібернетичні можливості.

Іноземні війська в Україні – останні новини

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, в німецькому уряді виникли сумніви щодо відправки військ в Україну. Замість цього країна розглядає збільшення своєї частки в фінансуванні українських військових. За даними журналістів, дискусії щодо відправки військових наразі відкладено.

Військовий експерт Олексій Мельник також скептично оцінює можливість появи західного контингенту в Україні. Він наголосив, що європейці не мають достатньої кількості миротворців, щоб їх місія стала ефективною.

Вас також можуть зацікавити новини: