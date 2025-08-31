У Дачному із дрона зняли українських воїнів, які тримають український прапор.

У селі Дачне Дніпропетровської області, яке, як заявляв начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, окупували росіяни, перебувають українські військові. Про це свідчить відео, опубліковане Генеральним штабом ЗСУ 31 серпня.

Напередодні Герасимов повідомив, нібито російські війська з березня 2025 року захопили 149 населених пунктів України, зокрема і сім сіл на Дніпропетровщині.

На відео воїнів 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України, яке оприлюднив Генштаб, видно, що на фоні зруйнованого села перебувають українські воїни, які тримають синьо-жовтий український прапор.

"Як виглядає "окуповане", за доповіддю начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, село Дачне Дніпропетровської області - показують воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України!" - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Росіяни рвуться на Дніпропетровщину

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія окупувала два населені пункти на Дніпропетровщині. Згідно з оновленою мапою проєкту DeepState, оприлюдненою 26 серпня, ворог захопив Запорізьке та Новогеоргіївку, що поруч із кордоном Запорізької та Донецької областей відповідно.

Експерт Михайло Жирохов описав дії окупантів на Дніпропетровщині як такі, що можуть бути пов’язані з тактикою під назвою "флаговтик", яку вони використовують для демонстрації своїх "успіхів". За його словами, суть її в тому, що російські солдати за наказом керівництва заходять невеличкими групами у певні населені пункти, де "викидають" триколор, знімають це з повітря та розповсюджують "подію", а деякі наші ресурси це підхоплюють.

Також у ЗСУ розповіли, навіщо росіяни рвуться на Дніпропетровщину. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктора Трегубова, росіяни намагаються закріпитися в області, щоб заявити про свою присутність у ще одному регіоні України. Стратегічного ж особливого сенсу для росіян іти на Дніпропетровську область немає, вважає військовий.

