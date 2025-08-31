'Утьос-Т', супутникова система та 'Мис' М1: ГУР знищило у Криму важливі цілі (відео)

Серед ураженого також радіолокаційна станція зі складу зенітного ракетного комплексу С-400.

На території тимчасово окупованого Криму українські розвідники знищили низку важливих цілей російських окупантів. Про це заявили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму", - наголошують розвідники.

У свіжому переліку уражених дороговартісних цілей - радіолокаційний комплекс "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, радіонавігаційна супутникова система "Глонасс" в куполі, берегова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП зі складу зенітного ракетного комплексу С-400.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!", - підкреслюють у ГУР.

Більше новин про враження цілей окупантів

Нагадаємо, нещодавно на території окупованого півострова Крим бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу С-400 "Тріумф". Це сталося у ніч на 28 серпня.

Раніше на території АРК фахівцями Сил спеціальних операцій ЗС України було уражено російський вантажний потяг із пально-мастильними матеріалами, призначення якого – забезпечення загарбницької армії. Порушена логістика окупантів сталося поблизу залізничної станції Джанкой - спецпризначенці уразили рухомий склад ворога з вказаним вантажем, що ускладнило забезпечення південного угруповання армії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: