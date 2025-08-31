Закінчити війну капітуляцією України - не варіант, вважає німецький канцлер.

Війна Росії проти України затягнеться надовго, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це він сказав в інтерв'ю каналу ZDF.

На запитання, чи сподівається він, що припинення вогню вдасться досяги до наступного року, канцлер заявив, що не втрачає надії на це, але й також не має жодних ілюзій. Мерц сказав, що він готовий до того, що війна в Україні затягнеться надовго.

"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України", - зазначив він.

За словами німецького лідера, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює і втратить свою незалежність, але тоді війна загрожує наступній країні.

"Тільки тоді, післязавтра, черга настане наступної країни. А післязавтра буде наша черга. Це не варіант", - сказав канцлер.

Крім того, Мерц сказав, що зараз обговорюються гарантії безпеки для України у разі припинення вогню. За його словами, тільки тоді можна буде реалізувати "багато речей". Також він наголосив, що зараз про введення наземних військ в Україну ніхто не говорить.

Інші прогнози щодо закінчення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, в Італії зробили прогноз про закінчення війни в Україні. На думку міністра закордонних справ та віцепрем'єр-міністра Антоніо Таяні, малоймовірно, що до кінця цього року буде досягнуто мирної угоди. "Я не хочу бути песимістом, але малоймовірно, що до кінця року в Україні буде досягнуто переговорного рішення", - сказав він.

Тим часом нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що війна в Україні може закінчитися у найближчі пів року. Крім того, він висловив захоплення президентом США Дональдом Трампом, який "бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства".

Такод президент США Дональд Трамп після переговорів на Алясці з Путіним та зустрічі у Вашингтоні із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами заявляв, що "є хороші шанси завершити війну в Україні".

