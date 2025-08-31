Російсько-українська війна вкотре дивує технічним прогресом.

Російські окупанти скаржаться, що Сили оборони України використовують морські дрони під час оборонних операцій на Донбасі. На ці повідомлення звернув увагу український аналітичний проект Defense Express.

Так, на російських пропагандиських ресурсах з'явилася інформація, що під час оборони села Катеринівка в Донецькій області ЗСУ використовували морські дрони для перевезення вантажів та евакуації поранених через Клебан-Бицьке водосховище. Таку інформацію повідомив командир одного з мотострілецьких взводів південного угрупування загарбницьких військ РФ.

"Ти дивишся, катер пливе, у ньому нікого немає, катер завантажений", - розповів окупант.

Як зазначає Defense Express, окрім розповіді окупанта, жодних об'єктивних свідчень (фото чи відео) того, що українські морські дрони використовуються в степах Донбасу, росіяни не надали. Тож до цієї інформації варто ставитися обережно.

Довідка УНІАН. Клебан-Бицьке водосховище — штучна водойма, створена в 1950 році на річці Клебань-Бик (ліва притока Кривого Торця) в Краматорському районі Донецької області. Його площа становить близько 6,45 км², довжина — 9,5 км, максимальна глибина — 12,8 м. До війни водосховище забезпечувало водою місто Торецьк.

Як писав УНІАН, українські танкісти похвалили британський танк "Челенджер 2", який за два роки використання на фронті дуже добре себе показав. Зокрема бійці хвалять машину за влучність та міцну броню.

Також ми розповідали, що українські ракети "Фламінго" були застосовані для ударів по російських військових катерах в окупованому Криму.

