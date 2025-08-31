Ситуація з безпекою АЕС залишається критичною.

Росія не пропустила інспекторів Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ) до нової дамби, яку окупанти побудовали біля Запорізької АЕС. Про це пише Sky News із посиланням на директора агенції Рафаеля Гроссі

Він зазначив, що після руйнування Каховської ГЕС і зникнення Каховського водосховища нову греблю збудували, щоб утримувати достатній обсяг води для охолодження шести реакторів ЗАЕС, що перебувають у стані холодної зупинки.

"Наш доступ до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є критично важливим, враховуючи нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС", – сказав Гроссі.

За його словами, проблема ускладнюється ще й тим, що ЗАЕС зараз покладається на одну зовнішню лінію електропередач для живлення систем забезпечення станції, яка сама зараз електрику не виробляє.

Ситуація довкола ЗАЕС

Як писав УНІАН, навесні з'явилася інформація, що Росія начебто хоче відновити вироблення електроенергії на вкраденій ЗАЕС, щоб живити окуповані території України. Тоді у МАГАТЕ заявили, що вони не бачать ознак підготовки росіян до цього.

Пізніше глава МАГАТЕ розповів, що це питання обговорювали з росіянами. Начебто усі зійшлися на думці, що наразі запуск АЕС є недоцільним, але жодних чітких обіцянок окупанти не дали.

