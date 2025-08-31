Україна готова до перемовин на рівні лідерів, але єдине, що робить Росія, - це вкладається у подальшу війну, заявив президент України.

Росія продовжує подавати сигнали про продовження війни, хоч на цей час мала б бути готовою до перемовин на рівні лідерів, як це передбачалося майже два тижні тому на переговорах у Вашингтоні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, - це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них - саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін (Володимир Путін - російський диктатор, - УНІАН) знову буде викручуватися - це його спорт №1", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що "усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь": і Китай, і Індія, і інші лідери, які, як зауважив Зеленський, зараз теж на саміті у Китаї, як і російський диктатор.

"Сьогодні є принципова заява Папи Римського - дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни, - це Росія. Тому будемо тиснути й надалі, саме на Росію треба тиснути. Ми розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни", - висловився президент України.

Він додав, що Україна розразовує на сильну позицію США, Європи, країн "двадцятки".

Зустріч України і РФ на найвищому рівні: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп після після переговорів у Білому домі із Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня, заявив, що розпочалася підготовка до зустрічі українського та російського президентів. Трамп додав, що після цієї зустрічі має відбутися тристороння зустріч - за участю Зеленського, Путіна і його самого.

Однак уже менш ніж через два тижні, 30 серпня, Трамп уже висловив сумнів, що буде двостороння зустріч Путіна і Зеленського. Щодо тристоронньої зустрічі за своєї участі, то Трамп вважає, що вона може відбутися. "Тристороння зустріч може статися. Двостороння – я не знаю", - сказав президент США.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським. На їхню думку, він сигналізує про це, зокрема, через заяви свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Останній нещодавно заявляв, що президент РФ зустрінеться з українським президентом лише в тому разі, "коли порядок денний для саміту буде готовий". Проте, наголошував він, "цей порядок денний взагалі не готовий".

