Влада побоюється, що кількість жертв і поранених зростатиме.

Понад 600 людей загинули і близько тисячі дістали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 6, що стався на сході Афганістану, неподалік від кордону з Пакистаном. Про це повідомляє SKYNews. За даними видання, кілька сіл "повністю зруйновані".

Як повідомляє The Guardian, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у пошуках тих, хто вижив.

За даними фахівців, епіцентр землетрусу залягав на глибині всього 8 км. Подібні поверхневі поштовхи зазвичай призводять до серйозних руйнувань.

Через двадцять хвилин у тому ж регіоні було зафіксовано ще один землетрус - магнітудою 4,5.

Влада заявляє, що через важкий доступ рятувальні роботи ускладнені, а кількість жертв може ще збільшитися.

У районі, де стався землетрус, переважають невисокі будівлі з бетону і цегли, а також трапляються будинки з саману і дерева, зведені за примітивними технологіями. Це робить їх особливо вразливими під час землетрусів.

Землетруси в Афганістані

Афганістан часто страждає від руйнівних землетрусів, особливо в горах Гіндукуш, де стикаються Індійська та Євразійська плити.

Нагадаємо, що серія підземних поштовхів на заході країни 2023 року забрала життя понад тисячі людей. Так, 7 жовтня 2023 року землетрус магнітудою 6,3 і наступні афтершоки, за даними уряду "Талібану", стали причиною загибелі близько 4 тисяч жителів. Однак ООН навела меншу цифру - приблизно 1500 загиблих. Це стихійне лихо стало найбільш смертоносним в Афганістані за останні роки.

