За словами польського прем’єра, наступного року країна інвестує в оборону близько 47 млрд євро.

Європа не повинна більше поступатися РФ, а навпаки, повинна добре підготуватися і діяти жорстко. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Як пише RMF24, у неділю, 31 серпня, вони відвідали польсько-білоруський кордон.

За словами Туска, останні дні та тижні війни в Україні наочно показали, що "жодні поступки, жодна тонка гра з російським лідером Володимиром Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху і не стануть гарантією нашої безпеки".

Він заявив, що Польща, вся Європа, НАТО і США повинні бути дуже жорсткими, рішучими і "проявити солідарність по відношенню до цієї чергової версії імперії зла".

"Досить поступок, ми повинні бути жорсткими і добре підготовленими", - сказав він.

Він заявив, що Польща готується до оборони кордонів. За його словами, під час візиту президентка Єврокомісії повинна знайти аргументи, які переконають "всіх в Європі, що цей кордон ми повинні захищати і в який ми повинні вкладати європейські гроші".

Глава уряду підкреслив, що Польща розраховує на "вельми вагому" частку в розподілі коштів європейських програм безпеки, включаючи програму SAFE.

"Ми претендуємо на десятки мільярдів євро і говоримо про це без будь-яких сором'язливостей. Ми нікого ні про що не просимо, тому що в цьому питанні ніхто нікому не робить послуг", - сказав Туск.

За його словами, наступного року Польща інвестує 200 мільярдів злотих в оборону (близько 47 млрд євро).

Нагадаємо, що під візиту до Польщі Урсула фон дер Ляєн висловилася про фінансування Збройних сил України. За її словами, Єврокомісія шукатиме джерела для фінансування українських збройних сил, що має стати однією з гарантій безпеки.

