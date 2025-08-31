У США обурилися нещодавнім масованим комбінованим ударом по Україні.

США закликали Росію зустрітися з Україною і вжити необхідних заходів для досягнення мирного врегулювання війни. В іншому разі Москві загрожують санкції, пише The Guardian.

Зазначається, що це попередження було донесено до РФ під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН у п'ятницю, 29 серпня. Засідання було скликано після масованого комбінованого удару Росії по Україні в ніч на 28 серпня, внаслідок якого загинули щонайменше 20 осіб.

Виконувач обов'язків представника США при ООН Джон Келлі заявив, що російські атаки "ставлять під сумнів серйозність прагнення Москви досягти миру". Він зажадав, щоб Росія припинила завдавати ударів по Україні.

Також Келлі закликав російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і попередив, що США можуть запровадити санкції проти РФ, якщо війна продовжиться.

США здатні ввести болючі санкції проти Росії

Раніше в Politico писали, що саме США, а не Європейський Союз, здатні завдати найболючішого удару по економіці Росії. У виданні вважають, що вторинні санкції проти країн, які торгують із Москвою, могли б серйозно вплинути на можливості агресора.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін погодився на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці тільки після того, як США запровадили високі мита проти Індії за закупівлю російської нафти.

