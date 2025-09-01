У переліку втрат також, зокрема 49 артсистем та 214 безпілотників.

Серед оновлених втрат російських окупантів на війні проти України - гелікоптер. Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали вже близько 1 млн 82 тис. 990 (+850 за добу) осіб, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Генштаб повідомляє також про втрату ворогом 11 тис. 155 (+4) одиниць танків російських окупантів, 23 тис. 229 (+17) бойових броньованих машин, 32 тис. 248 (+49) артилерійських систем та 1 тис. 476 реактивних систем залпового вогню за майже чотири роки повномасштабної війни.

Крім того, серед втрат — 1 тис. 213 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 (+1) гелікоптер, 55 тис. 276 (+214) безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 3 тис. 664 крилаті ракети.

У цьому переліку також 28 кораблів/ катерів, один підводний човен, 60 тис. 399 (+94) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тис. 952 одиниці спеціальної техніки. У Генштабі додали, що дані ще уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, що, за інформацією спільноти AviaVector, яка займається супутниковою розвідкою авіабаз, Україна 30 серпня вдарила по аеропорту Сімферополя і знищила два гелікоптери росіян. Про це вони повідомили з посиланням на супутникові знімки.

Раніше Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" заявив, що за останні чотири місяці відбувалися дуже жорстокі бої по всій лінії фронту, але прориву росіянам досягнути не вдалося.

За його словами, на цей рік російські загарбники планували проведення стратегічної наступальної операції, яка включає два етапи: прорив фронту, вихід на оперативний простір та досягнення других рубежів.

