Без Гольфстріму літо в Європі буде, як в Алжирі, а зима - як в Сибіру.

Глобальне потепління загрожує зруйнувати систему океанічних течій в Атлантиці, що свою чергою стане кліматичною катастрофою для Європи. Про це пише Scienmag із посиланням на нове дослідження.

Атлантична меридіональна перекидальна циркуляція (AMOC) є однією з ключових складових світової океанічної системи. До AMOC зокрема належить і відомий Гольфстрім, який забезпечує Західній Єввропі її м'який клімат. Однак ця система може розвалитися, якщо темпи глобального потепління не уповільняться. Про це свідчить нова робота науковців Потсдамського інституту дослідження наслідків кліматичних змін, результати якої опубліковані у журналі Environmental Research Letters.

AMOC працює як гігантський конвеєр: теплі солоні води з тропіків рухаються поверхнею океану на північ, а холодні й щільніші води повертаються на південь у глибині океану. Саме ця циркуляція пом’якшує клімат Європи, робить зими відносно теплими та впливає на глобальні погодні системи. Але моделювання показує: у другій половині XXI століття система може досягти "критичної точки", яка призведе до незворотного послаблення й зрештою — до повної зупинки цієї циркуляції.

Причина — глобальне потепління. Вищі температури повітря заважають поверхневим водам охолоджуватися й ставати достатньо щільними, щоб занурюватися на дно. Це порушує механізм глибинної конвекції в Північній Атлантиці, зокрема у Лабрадорському, Ірмінгерському та Норвезькому морях.

За прогнозами, у випадку зупинки AMOC тепловий потік на північ може скоротитися більш ніж на 80%. Це спричинить різкі зміни клімату: у Північно-Західній Європі очікують сухіші літа та значно суворіші зими. У тропічних регіонах змістяться пояси опадів, що може викликати сильніші мусони, посухи або навпаки — повені.

Один з авторів дослідження Стефан Рамсторф зазначає, що на поточному етапі, ймовірно, вже неможливо повністю усунути ризики зупинки AMOC, але швидке скорочення викидів парникових газів може зменшити ймовірність цього сценарію або масштаби його наслідків.

