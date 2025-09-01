У них беруть участь військові з різних країн.

У Білорусі почалися навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під назвами "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон". Російські ЗМІ повідомляють, що в них беруть участь понад 2 тисячі білоруських військовослужбовців і представників інших країн, включно з Росією, Казахстаном, Таджикистаном і Киргизстаном.

Також на них будуть задіяні 450 одиниць техніки, включно з щонайменше 10 літаками і вертольотами, і БПЛА, пише DW. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито особисто віддав наказ про перенесення навчань углиб території країни, щоб їх не звинувачували в можливих провокаціях.

Повідомляється і те, що на цих навчаннях передбачається відпрацювання планування застосування ядерного озброєння. "Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати - будемо вчитися", - заявив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

Відео дня

Але варто зазначити, що ці навчання не пов'язані з наступними - російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025". Вони відбудуться з 12 по 16 вересня.

Навчання в Білорусі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що раніше МЗС України зробило заяву через військові навчання РФ у Білорусі та офіційно закликало білоруські війська не наближатися до спільного кордону.

Крім того, у Білорусі заявили, що основні маневри було перенесено вглиб країни, щоб продемонструвати готовність до діалогу і зниження напруженості в регіоні. "За інтенсивністю і масштабами навчання "Захід" завжди були непорівнянні з тими заходами оперативної та бойової підготовки, які проводяться в Європі", - заявили у Лукашенка.

Вас також можуть зацікавити новини: