Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України.

Ймовірного вбивцю народного депутата Андрія Парубія декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині, повідомив в своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - розповів голова МВС України.

За його словами, розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України.

Клименко додав, що десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Андрія Парубія.

"Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", - написав Клименко.

Він подякував за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі.

"Професійна і єдина правоохоронна система - основа безпеки та спокою в країні", - зауважив Клименко.

До слова, президент України Володимир Зеленський першим повідомив про затримання ймовірного вбивці політика:

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані."

Також в СБУ підтвердили інформацію про затримання підозрюваного.

"Фігурант був затриманий у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь: виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що тривають слідчі дії. Про подальший перебіг розслідування правоохоронці інформуватимуть додатково.

Вбивство Парубія

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак повідомив, що наразі перевіряються усі можливі версії вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що головною ж версією вбивства Парубія вважається причетність Росії. Серед інших версій - бізнес-інтереси, щось пов'язане з майном, конфлікти з колегами, партнерами.

Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові. У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра розпочнеться парастас (заупокійне богослужіння). Садовий додав, що у вівторок, 2 вересня, також в Соборі святого Юра опівдні розпочнеться чин похорону.

