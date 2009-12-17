Справи морзаводу та оздоровниці в Керчі направили на новий розгляд

Вищий господарський суд України скасував попередні рішення судів, що віддали акціонерному товариству морський завод у Керчі в Криму, повідомила прес-служба прокуратури автономії.

"Касаційна інстанція погодилася з наглядовим відомством у тому, що докази для визнання права власності на завод за акціонерним товариством не є належними та достатніми", - заявила прокуратура.

Спір двох колишніх державних підприємств направлено на новий розгляд.

Крім того, Вищий госпсуд скасував рішення про перехід до підприємця прав на один з корпусів готельного і медично-відновлювального лікувального центру "Лазурний" у Керчі.

Орендар став господарем корпусу внаслідок банкрутства держпідприємства, структурним підрозділом якого є "Лазурний".

"Касаційна інстанція підтвердила доводи наглядового відомства про те, що закон не передбачає у будь-якому випадку безоплатного відчуження державного майна", - йдеться у повідомленні.

Справу також направлено на новий розгляд.