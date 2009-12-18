В Азово-Чорноморському регіоні очікується шквалистий вітер
11:00, 18 грудня 2009Крым
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Проїзд у Криму забезпечений
На Азовському і Чорноморському узбережжі Криму оголошено штормове попередження у зв`язку з прогнозованим посиленням північно-східного вітру до 30 метрів на секунду.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, у п`ятницю і суботу на території автономії унаслідок південного циклону очікуються сильний сніг із дощем, місцями – налипання мокрого снігу, завірюха, ожеледь, ожеледиця.
Проїзд територією Криму, зокрема, в районі Ангарського і Грушевського перевалів, забезпечений. Чергують 70 осіб, задіяно 45 механізмів.
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