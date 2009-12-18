В Азово-Чорноморському регіоні очікується шквалистий вітер

На Азовському і Чорноморському узбережжі Криму оголошено штормове попередження у зв`язку з прогнозованим посиленням північно-східного вітру до 30 метрів на секунду.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, у п`ятницю і суботу на території автономії унаслідок південного циклону очікуються сильний сніг із дощем, місцями – налипання мокрого снігу, завірюха, ожеледь, ожеледиця.

Проїзд територією Криму, зокрема, в районі Ангарського і Грушевського перевалів, забезпечений. Чергують 70 осіб, задіяно 45 механізмів.