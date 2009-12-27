Як ліві та праві Севастополь не поділили (фоторепортаж)

Скасувати угоду з Європейським Союзом про реадмісію, яка набуде чинності з січня 2010 року, і прийняти новий закон про громадянство вимагали від влади України прихильники всеукраїнського об`єднання «Свобода» в суботу в Севастополі на акції проти нелегальної міграції.

Проводити марш правим перешкоджали прихильники лівих сил, серед них, зокрема, були активісти Компартії та ПСПУ. Вони перегородили дорогу свободівцям. Хтось кинув димову шашку. Також летіли яйця. Співробітники правоохоронних органів намагалися запобігти кровопролиттю.

Фото Андрія Любимова /УНІАН/

Погляд на акцію російського каналу - відео на YouTube

Фото з акції «Свободи» у Сімферополі можна переглянути тут