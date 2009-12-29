Міліція виявила двох кримських чиновників без дипломів

Два факти можливого використання державними службовцями підроблених дипломів виявлено в Криму, повідомляє прес-служба українського міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, слідче управління міліції Криму порушило кримінальну справу за статтею "підроблення та використання підроблених документів" за фактом використання підробленого диплома про отримання повної вищої освіти за спеціальністю "фінанси і кредит" під час влаштування на посаду начальника одного з управлінь міськради.

Перевірки щодо достовірності дипломів про вищу освіту тривають.