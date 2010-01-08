Тягнибок вважає, що акції проти нього в Криму замовила Росія

Кандидат на пост президента України, лідер об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що акції протесту проти його візиту до Криму спланували в Росії.

"Спроби зірвати мої зустрічі у Криму - не є нормальними протестами українських громадян. Без сумніву, це спланована з-за кордону антиукраїнська акція. Її мета - нав’язати думку, що Крим не є українською територією. Ясно як день, що українофоби, які вийшли на ці акції, повністю керуються Кремлем", - сказав ТЯГНИБОК, слова його цитує прес-служба "Свободи".

За його словами, в акціях протесту брали участь і "громадяни іншої держави". "Цьому є пояснення, адже давно ширяться чутки, що значна частина мешканців Криму мають подвійне - українське та російське - громадянство", - сказав кандидат.

ТЯГНИБОК вважає, що Україна має вжити "радикальних заходів для наведення конституційного ладу в Криму". "Подив викликає страусяча позиція української влади, яка жодним чином не реагує на розгул сепаратизму", - сказав лідер "Свободи".

6 січня у Севастополі до тисячі представників Комуністичної партії, ПСПУ, Партії регіонів, організації "Російська єдність" та інших сил організовали пікет ділового і культурного центру, в якому ТЯГНИБОК проводив зустріч з прихильниками. Севастопольська міліція затримала тоді 6 учасників пікету.

Того ж дня до 800 активістів "Російської єдністі", КПУ і партії "Союз" в Сімферополі пікетували державну телерадіокомпанію "Крим", де мав виступати ТЯГНИБОК. Пікетники спалили опудало із його зображенням. Телекомпанія показала передвиборчий ролик кандидата. За словами представника прес-служби кримської "Свободи", ТЯГНИБОК відмінив прямий ефір, щоб не "влаштовувати зіткнень у Святвечір".