Американці і бразильці займуться пошуком нафти в Чорному морі

Американська нафтогазова компанія Exxon Mobil має намір увійти до проекту розробки родовища в Чорному морі спільно з бразильською Petrobras і турецькою TPAO, повідомляє Reuters

Проект передбачає, що в турецькій частині Чорного моря буде освоєна ділянка в "три мільйони гектарів".

50 відсотків проекту належатимуть держкомпанії ТРАО, 50 відсотків на паритетних початках розділять Exxon Mobil і Petrobras. Проект ще повинен дістати схвалення уряду Туреччини.

За оцінками ТРАО, обсяги видобутку на родовищі становитимуть не менше десяти мільярдів баррелів нафти і 1,5 трильйона кубометрів газу.

Раніше повідомлялося, що Petrobras мала намір інвестувати в роботи на Чорному морі близько 300 мільйонів доларів в 2009-2010 роках.