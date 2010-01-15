Українському капітану суд Гонконгу дав три роки за гибель 18 моряків

Гонконгський суд засудив до тюремного ув’язнення капітанів українського «Нафтогазу-67» і китайського «Яохая», а також двох китайських лоцманів, визнаних винними в загибелі 18 моряків у результаті зіткнення двох суден у Південно-Китайському морі в березні 2008 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН по телефону керівник прес-служби Міністерства транспорту і зв`язку України Олександр КЛУБАНЬ, капітана «Нафтогазу-67» засуджено до трьох років і двох місяців, капітана «Яохая» - до двох років чотирьох місяців, три роки одержав один лоцман, 2,4 роки - другий.

«Офіційних документів ми поки що не одержували», - повідомили в Мінтрансі.

Відомо, що адвокати українського капітана мають намір оскаржити рішення.

Буксир і суховантаж зіткнулися 22 березня 2008 року в умовах туману поблизу побережжя Гонконгу. «Нафтогаз-67» затонув за лічені хвилини. На його борту було 25 чоловік, серед них - мешканці Криму. Вдалося врятуватися лише шести українцям і громадянину Китаю.

Розгляд справи в суді мав розпочатися ще в 2008 році, але його неодноразово відкладали.

Суд вирішив, що у буксира і суховантажу було достатньо часу, щоб уникнути зіткнення, але вони почали щось робити лише за хвилину до цього.