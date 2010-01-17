Тігіпко не має наміру підтримувати в другому турі жодного з кандидатів
21:54, 17 січня 2010Крым
0 0
«Мій виборець - розумна людина»
Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО не має наміру підтримувати в другому турі жодного з кандидатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це ТІГІПКО заявив на прес-конференції в своєму штабі в Києві.
«Я вірив, що мій виборець розумна людина. Я радити зараз не буду. Він сам визначиться», - сказав ТІГІПКО.
«Я нікого підтримувати не буду, як і обіцяв, тим більше, я не почув від лідерів того, за рахунок чого вони хочуть змінити країну», - сказав він.
Він зазначив, що на сьогодні не веде переговорів про якісь посади в новому уряді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter