Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО не має наміру підтримувати в другому турі жодного з кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ТІГІПКО заявив на прес-конференції в своєму штабі в Києві.

«Я вірив, що мій виборець розумна людина. Я радити зараз не буду. Він сам визначиться», - сказав ТІГІПКО.

«Я нікого підтримувати не буду, як і обіцяв, тим більше, я не почув від лідерів того, за рахунок чого вони хочуть змінити країну», - сказав він.

Він зазначив, що на сьогодні не веде переговорів про якісь посади в новому уряді.