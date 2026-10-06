Названо найкращі напрямки у світі, де тепло цілий рік

Комфортна тепла погода є одним із ключових факторів, на основі яких туристи обирають місце для відпочинку. Все ж прикро заплатити чималу суму за те, щоб у підсумку лежати в приміщенні, закутавшись у плед.
Але, на щастя, у світі є чимало місць, де тепло цілий рік – чи то екскурсії містами, чи то сафарі, чи поєднання того й іншого.
Експерти видання The Times визначили найкращі напрямки для відпустки по всьому світу, де тепла погода зберігається протягом усього року.
Водночас вони попередили, що багато з цих місць завдячують цілорічним теплом своїй близькості до екватора. Холодно там не буває, але можливі дощі – щоправда, зазвичай це короткочасні сильні зливи, а не тривала мряка.
14 найкращих місць у світі, де тепло цілий рік
- Сейшельські острови: середня температура 30°C, найспекотніші місяці – березень і квітень, найдощовіший місяць – січень.
- Кенія: середня температура 30°C, найспекотніший місяць – лютий, найдощовіший місяць – квітень.
- Єгипет: середня температура 32°C, найспекотніший місяць – серпень, найдощовіший місяць – лютий.
- Мальдіви: середня температура 28°C, найспекотніший місяць – квітень, найдощовіший місяць – вересень.
- Таїланд: середня температура 28°C, найтепліший місяць – квітень, найдощовіший місяць – вересень.
- Канарські острови: середня температура 21°C, найтепліший місяць – серпень, найдощовіший місяць – грудень.
- Абу-Дабі, ОАЕ: середня температура 28°C, найтепліший місяць – серпень, найдощовіший місяць – лютий.
- Занзібар, Танзанія: середня температура 26°C, найтепліший місяць – лютий, найдощовіший місяць – квітень.
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія: середня температура 24°C, найтепліший місяць – лютий, найдощовіший місяць – грудень.
- Аруба: середня температура 28°C, найтепліший місяць – вересень, найдощовіший місяць – листопад.
- Намібія: середня температура 20°C, найтепліший місяць – грудень, найдощовіший місяць – лютий.
- Мексика: середня температура 26°C, найтепліший місяць – серпень, найдощовіший місяць – вересень.
- Лангкаві, Малайзія: середня температура 28°C, найтепліший місяць – березень, найдощовіший місяць – жовтень.
- Маврикій: середня температура 24°C, найтепліший місяць – січень, найдощовіший місяць – лютий.
Інші ідеї для подорожей
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти туристичного порталу Europe's Best Destinations назвали найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати цієї зими. Очолила рейтинг столиця країни-сусідки України.
Своєю чергою команда найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet відібрала найкращі місця в Європі для подорожей взимку 2026-2027 років.
Вас також можуть зацікавити такі новини:
- Найкращу піцерію світу обрали не в Італії: переможець починав із фургона
- Названо найщасливіше туристичне місто світу: воно розташоване в Європі
- Відвідавши понад 100 міст Європи, досвідчений турист обрав найкращі альтернативи столицям
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.