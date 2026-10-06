Названо найкращі напрямки у світі, де тепло цілий рік

Однак туристам все ж варто уникати сезону дощів під час відвідування цих місць.

Комфортна тепла погода є одним із ключових факторів, на основі яких туристи обирають місце для відпочинку. Все ж прикро заплатити чималу суму за те, щоб у підсумку лежати в приміщенні, закутавшись у плед.

Але, на щастя, у світі є чимало місць, де тепло цілий рік – чи то екскурсії містами, чи то сафарі, чи поєднання того й іншого.

Експерти видання The Times визначили найкращі напрямки для відпустки по всьому світу, де тепла погода зберігається протягом усього року.

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Водночас вони попередили, що багато з цих місць завдячують цілорічним теплом своїй близькості до екватора. Холодно там не буває, але можливі дощі – щоправда, зазвичай це короткочасні сильні зливи, а не тривала мряка.

14 найкращих місць у світі, де тепло цілий рік

Сейшельські острови : середня температура 30°C, найспекотніші місяці – березень і квітень, найдощовіший місяць – січень. Кенія : середня температура 30°C, найспекотніший місяць – лютий, найдощовіший місяць – квітень. Єгипет : середня температура 32°C, найспекотніший місяць – серпень, найдощовіший місяць – лютий. Мальдіви : середня температура 28°C, найспекотніший місяць – квітень, найдощовіший місяць – вересень. Таїланд : середня температура 28°C, найтепліший місяць – квітень, найдощовіший місяць – вересень. Канарські острови : середня температура 21°C, найтепліший місяць – серпень, найдощовіший місяць – грудень. Абу-Дабі, ОАЕ : середня температура 28°C, найтепліший місяць – серпень, найдощовіший місяць – лютий. Занзібар, Танзанія : середня температура 26°C, найтепліший місяць – лютий, найдощовіший місяць – квітень. Ріо-де-Жанейро, Бразилія : середня температура 24°C, найтепліший місяць – лютий, найдощовіший місяць – грудень. Аруба : середня температура 28°C, найтепліший місяць – вересень, найдощовіший місяць – листопад. Намібія : середня температура 20°C, найтепліший місяць – грудень, найдощовіший місяць – лютий. Мексика : середня температура 26°C, найтепліший місяць – серпень, найдощовіший місяць – вересень. Лангкаві, Малайзія : середня температура 28°C, найтепліший місяць – березень, найдощовіший місяць – жовтень. Маврикій : середня температура 24°C, найтепліший місяць – січень, найдощовіший місяць – лютий.

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