Розлив масла на підстанції залишив без світла 13 кримських сіл
10:00, 21 січня 2010Крым
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Лінії перевели на резерв
Розлив і загоряння масла на електропідстанції залишили без світла на декілька годин в другій половині дня середи тринадцять населених пунктів у Сакському регіоні в Криму, повідомляє кримське управління МНС.
З пожежею впоралися за допомогою углекислотних вогнегасників і піску.
Ємності з трансформаторним маслом охолоджено.
У 21.10 середи черговий підстанції провів перемикання ліній на резервне.
«Електропостачання відновлено», - інформує МНС.
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