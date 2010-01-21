Розлив масла на підстанції залишив без світла 13 кримських сіл

10:00, 21 січня 2010
Крым
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Лінії перевели на резерв

Розлив і загоряння масла на електропідстанції залишили без світла на декілька годин в другій половині дня середи тринадцять населених пунктів у Сакському регіоні в Криму, повідомляє кримське управління МНС. 

З пожежею впоралися за допомогою углекислотних вогнегасників і піску. 

Ємності з трансформаторним маслом охолоджено.  

У 21.10 середи черговий підстанції провів перемикання ліній на резервне.

«Електропостачання відновлено», - інформує МНС.

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