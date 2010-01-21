Розлив масла на підстанції залишив без світла 13 кримських сіл

Розлив і загоряння масла на електропідстанції залишили без світла на декілька годин в другій половині дня середи тринадцять населених пунктів у Сакському регіоні в Криму, повідомляє кримське управління МНС.

З пожежею впоралися за допомогою углекислотних вогнегасників і піску.

Ємності з трансформаторним маслом охолоджено.

У 21.10 середи черговий підстанції провів перемикання ліній на резервне.

«Електропостачання відновлено», - інформує МНС.