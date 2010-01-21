Спікер зайнявся розпаюванням «колиски радянської авіації»

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО доручив вивчити законність рішення місцевої влади Кіровського району про розпаювання і забудову земель на горі Клементьєва, що вважається «колискою радянської авіації», повідомила його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

«Мною вже дано доручення всім республіканським структурам вивчити, на підставі чого було прийняте рішення і наскільки воно відповідає чинному українському законодавству», - сказав ГРИЦЕНКО.

«За аерологічними умовами польотів гора Клементьєва унікальна. Кажуть, таких місць у світі всього два - в штаті Монтана і тут, у нас. Ми не можемо допустити забудови легендарної гори під якісь побутові цілі. Ця територія має залишитися центром світового повітроплавання і планеризму», - зазначив спікер автономії.

Раніше газета «События» повідомляла, що в Кіровській райдержадміністрації запевняють: виділення землі на горі Клементьєва проводилося законно і не викликало претензій з боку правоохоронних і контролюючих органів. «Адже нас стільки органів контролюють! Всі рішення про виділення землі направляються в прокуратуру, Раду міністрів АРК, СБУ, і ніхто з них не наклав вето на ці рішення. Більше того, всі одержувачі землі проходили держземекспертизу, і тут також не було ніяких зауважень. Отже все законно», - заявив виданню голова Кіровськ РДА Кадир ОСМАНОВ.

На горі Клементьєва починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

В наші дні на горі Клементьєва продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.