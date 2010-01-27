Крим в 2010 році планує встановити співпрацю з 6 регіонами Росії

Крим в 2010 році планує встановити співпрацю з Архангельською, Брянською, Ленінградською, Нижньогородською, Новгородською і Смоленською областями Російської Федерації, повідомила прес-служба ради міністрів автономії з посиланням на інформацію управління зовнішніх зв`язків і міжрегіональної співпраці.

Крім того, враховуючи пропозиції з боку зарубіжних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, озвучених на протокольних зустрічах з керівництвом автономії, в планах на 2010 рік - розширення географічних кордонів співпраці.

«На стадії розробки знаходяться документи щодо співпраці з автономним регіоном Мадейра (Португалія), автономним співтовариством Фораль Наварра (Іспанія), провінцією Мендоса (Аргентина), провінцією Балі (Індонезія), федеральною землею Рейнланд-Пфальц (ФРН), провінцією Чхунчхон-Намдо (Корея)», - відзначили в уряді.

У перспективі - встановлення співпраці з регіонами Італії, Чехії, Туреччини і Азербайджану.

Крим в даний час співпрацює з 25 регіонами України та іноземних держав.

З 2006 по 2009 рік підписано 23 документи про міжрегіональну співпрацю.