Присвоєння Бандері звання Героя - провокація (думка з Криму)

Провокацією, спрямованою на розкол українського суспільства, й образою ветеранів Великої Вітчизняної війни вважає президія Верховної ради Криму указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

«Указ Президента є відвертою провокацією, спрямованою на розкол українського суспільства. Особливо образливим є той факт, що указ видано в рік 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в заяві президії.

Її автори підкреслили, що спроби «переписати історію й героїзувати українських націоналістів не будуть сприйняті українським народом, який зробив значний внесок у загальну Перемогу над фашистськими загарбниками».

Президія заявила: «кримчани глибоко обурені» діями ЮЩЕНКА, що «є не лише знаком неповаги до радянських солдат, з якими воювали загони Бандери, але й відвертою зневагою до заслуг Бориса ПАТОНА, Леоніда КАДЕНЮКА, Валерія Лобановського, Павла Загребельного, Олеся Гончара й багатьох інших справжніх героїв, які зробили значний внесок у становлення й розвиток незалежної України».

22 січня ЮЩЕНКО, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності, заявив про присвоєння звання Героя України провіднику ОУН Бандері. Нагороду з рук ЮЩЕНКА отримав онук Бандери. За словами ЮЩЕНКА, Бандера боровся за незалежну країну: «Якщо всій нації дати гармонійне посилання з цієї сторінки історії, то краще за все - зробити вчинок. Я його сьогодні зробив, щоб показати значній частині українців, які не знають дійсної місії, чину, ролі Степана Бандери, - будь ласка, ознайомтеся, це людина, яка боролася за Україну, коли про неї мало хто так піклувалися. Для іншої частини, які знають про цей чин, про цей вчинок - це комплімент, що кожна людина, яка присвятила себе боротьбі за наш суверенітет, за нашу незалежність, рано чи пізно ми стоятимемо перед фактом, що правда торжествуватиме».

Представники кримського парламенту вважають, що видання указу про присвоєння Бандері звання Героя України «є грубим порушенням чинного законодавства», оскільки таке звання «може бути присвоєно лише громадянину України, а орден держави вручається за значні трудові досягнення».