На Чатир-Дагу зберігається загроза сходження лавини

Загроза сходження снігової лавини висока на східному схилі гірського масиву Чатир-Дагу в центральній частині кримського півострова.

«1 лютого на східному схилі гори Чатир-Даг зберігається загроза снігової лавини», - повідомила прес-служба кримського управління МНС.

З четверга рятувальники попереджають туристів і жителів Криму: на Ангарському перевалі лавинонебезпечно.

31 січня автомобіль BMW застряг у снігу на гірській дорозі плато Ай-Петрі. Машину витягнули на рівну ділянку дороги за допомогою ГАЗ-66. Постраждалих немає.