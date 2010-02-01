На Чатир-Дагу зберігається загроза сходження лавини
10:19, 01 лютого 2010Крым
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А на Ай-Петрі застрягла автівка
Загроза сходження снігової лавини висока на східному схилі гірського масиву Чатир-Дагу в центральній частині кримського півострова.
«1 лютого на східному схилі гори Чатир-Даг зберігається загроза снігової лавини», - повідомила прес-служба кримського управління МНС.
З четверга рятувальники попереджають туристів і жителів Криму: на Ангарському перевалі лавинонебезпечно.
31 січня автомобіль BMW застряг у снігу на гірській дорозі плато Ай-Петрі. Машину витягнули на рівну ділянку дороги за допомогою ГАЗ-66. Постраждалих немає.
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