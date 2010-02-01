Підозрюваного у вбивстві віце-прем`єра Криму екстрадовано

Підозрюваного у вбивстві в 1998 році тодішнього віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева екстрадовано до України з Іспанії, де його затримали співробітники поліції, повідомила прес-служба кримського управління міністерства внутрішніх справ.

10 вересня 2009 року в місті Лас-Пальмас заарештували 33-річного Олега ЄРЕМЕЄВА – підозрюваного у виконанні замовного вбивства Сафонцева в 1998 році.

За версією слідства, ЄРЕМЕЄВ заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на турбазі «Таврія» в Сімферополі. Сафонцев внаслідок вибуху одержав численні тяжкі поранення і пізніше помер у лікарні.

Основною версій вбивства вважається усунення конкурента під час передвиборчої кампанії.

Тривають активні слідчі дії.