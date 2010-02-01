Двох африканців не пустили до Криму

23-річну громадянку Замбії і 26-річного громадянина Камеруну, які стверджували, що приїхали вчитися в українських вишах, не пустили до України прикордонники Азово-чорноморського регіонального управління.

"Громадянка Замбії прибула до Криму авіарейсом "Шереметьєво-Сімферополь". При проходженні паспортного контролю заявила, що збирається вчитися в Тернопільському медичному інституті, але документів, підтверджуючих її слова, у дівчини не було. Громадянин Камеруну, який прибув із Стамбулу, хотів стати студентом одного з луганських вузів, але, окрім паспорта, у нього не було ні документів, ні навіть особистих речей. За його словами, багаж загубився десь в Туреччині. "Студентам" довелося повертатися додому", - повідомила прес-служба управління.

Кримські прикордонники з початку року відмовили в пропуску через держкордон України вже 4 африканцям.