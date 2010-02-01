Держбюджету-2010 не буде до середини року - спікер
12:42, 01 лютого 2010Крым
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Раніше Литвин був оптимістом
Державний бюджет України на 2010 рік буде ухвалений не раніше середини року, прогнозує голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
«Державного бюджету немає, і, я думаю, при такому підході до середини року він не з’явиться», - сказав спікер на брифінгу, передає УНІАН.
Голова парламенту зауважив, що до цього він був оптимістом і вважав: головний фінансовий документ країни з’явиться в березні.
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