Держбюджету-2010 не буде до середини року - спікер

Державний бюджет України на 2010 рік буде ухвалений не раніше середини року, прогнозує голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Державного бюджету немає, і, я думаю, при такому підході до середини року він не з’явиться», - сказав спікер на брифінгу, передає УНІАН.

Голова парламенту зауважив, що до цього він був оптимістом і вважав: головний фінансовий документ країни з’явиться в березні.