У Севастополі знищать 11 тонн вина
14:47, 01 лютого 2010Крым
0 0
Фальсифікат продавали на ринках і пляжах
За рішенням суду виявлені у Севастополі влітку минулого року 11 тонн фальсифікованого вина на суму 489 тис. грн. підлягають знищенню, повідомив прес-центр податкової міста.
В приватному будинку севастопольця оперативно-слідча група виявила і вилучила 150 бочок і каністр місткістю від 5 до 500 літрів, заповнених фальсифікованим вином у кількості 3-х тонн.
На складах у його спільника податкова міліція вилучила пластикову тару і понад 100 бочок місткістю від 5 до 1500 літрів, заповнених вином.
Фальсифіковане вино через найманих продавців реалізовувалося на міських ринках і пляжах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter