У Севастополі знищать 11 тонн вина

За рішенням суду виявлені у Севастополі влітку минулого року 11 тонн фальсифікованого вина на суму 489 тис. грн. підлягають знищенню, повідомив прес-центр податкової міста.

В приватному будинку севастопольця оперативно-слідча група виявила і вилучила 150 бочок і каністр місткістю від 5 до 500 літрів, заповнених фальсифікованим вином у кількості 3-х тонн.

На складах у його спільника податкова міліція вилучила пластикову тару і понад 100 бочок місткістю від 5 до 1500 літрів, заповнених вином.

Фальсифіковане вино через найманих продавців реалізовувалося на міських ринках і пляжах.