Герман вигородила Януковича тонкощами біографії Чехова

Письменника Антона Чехова цілком можна назвати українським, вважає "регіоналка" Ганна Герман.

"Мама Чехова була українкою. Він писав у своїх листах до Горького про те, що в дитинстві він (Антон Чехов) говорив лише малоросійською мовою і російську вивчив пізніше", - сказала Герман на прес-конференції у понеділок.

"Він також в листах до того ж Горького часто писав про те, що його рідні тато й мама сумують за Малоросією", - зазначила вона.

За її словами, "ті прозові твори, які написані Чеховим на території нинішньої України, можна вважати українською творчістю".

Крім того, вона заявила, що "більшість чеховських оповідань - це поезія в прозі". "У тому числі, моє улюблене оповідання "Дім з мезоніном", - сказала Герман.

"Ви так само знаєте поезію в прозі Лесі Українки", - додала вона.

"Його (Чехова) цілком можна назвати українським, так само, як і російським, так само як і американським, французьким - тому що вершини світової літератури не мають нації", - наголосила Герман, слова якої цитує "Українська правда"

Раніше у Криму кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор Янукович назвав Антона Чехова, якого прийнято вважати російським письменником і драматургом, "українським, російським письменником" і "великим поетом".