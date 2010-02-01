Кримській школі дали ім`я льотчика

Ім`я капітана Віктора Кубракова присвоїв Кабінет міністрів України Янтарненській загальноосвітній школі I-III ступеня у Красногвардійському районі Криму.

Як йдеться у розпорядженні, уряд прийняв пропозицію Міністерства освіти і науки та Ради міністрів Криму про присвоєння школі імені Кубракова.

Кабмін вирішив надалі іменувати заклад "Янтарненська загальноосвітня школа I-III ступеня імені В.В.Кубракова".

11 травня 1979 року під час тренувального польоту Ту-22М двигун дав збій, літак Кубракова почав руйнуватися в повітрі. По траєкторії, як з`ясували експерти, він мав би впасти на школу в Янтарному. Капітан прийняв заходи для примусового катапультування членів екіпажу. Він і сам міг покинути машину, але внизу був населений пункт. Кубраков встиг включити форсаж двигуна, це відкинуло літак на пару сотень метрів від школи. Льотчика поховали біля школи. За мужність і самовідданість Кубракова посмертно нагороджено орденом.