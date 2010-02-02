Штормове попередження оголошене в Криму
00:01, 02 лютого 2010Крым
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Через погану погоду підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку, можуть впасти дерева і виникнути затори на дорогах...
Штормове попередження оголошене в Криму на вівторок і середу через можливе погіршення погодних умов.
«Очікуються дощі, місцями - сильні, з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, заметіль, ожеледь. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний, 18-23 метрів за секунду», - говориться в повідомленні кримського управління МНС.
Рятувальники попереджають, що через погану погоду підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач, можливі затори на дорогах, падіння слабо укріплених конструкцій і дерев.
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