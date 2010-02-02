Ющенко намагається звільнити Москаля
Заступник Луценка називає президента політичним трупом...
Президент Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів про призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником кримського управління МВС.
Станом на 2 лютого подання глави держави находиться на опрацюванні в секретаріаті КСУ, повідомляється на сайті суду.
Як відомо, МОСКАЛЬ працює на посаді в міліції і є депутатом Верховної Ради України (фракція НУ-НС).
На сайті кримського парламенту розміщено указ ЮЩЕНКА від 1 лютого, який зупиняє дію розпорядження уряду від 16 грудня 2009 року про призначення МОСКАЛЯ.
"Народним депутатом України МОСКАЛЕМ у встановленому порядку не усунуто обставин, які призводять до порушення конституційних вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності", - зокрема говориться в указі.
"Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться у документі, якого поки немає на офіційному сайті президента.
МОСКАЛЬ назвав дії ЮЩЕНКА агонією "політичного трупу".
"Брудна агонія. Коли народ проголосує, то після ЮЩЕНКА і "регіоналів" доведеться буквально обеззаражувати Україну. Це ж додуматися треба: знімати вищих керівників МВС спеціально до 2-го туру виборів, щоб фальсифікаторам і провокаторам стало нічого боятися", - цитує слова МОСКАЛЯ прес-служба "Народної самооборони".
"Увесь адмінресурс у Криму знаходиться в руках Партії регіонів, а ті - вхожі до Президента", - вважає МОСКАЛЬ.