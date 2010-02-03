Морпехи провели міні-навчання

Спостерігав командувач флотом

Заняття з вогневої, тактичної, парашутно-десантної підготовки провели підрозділи морської піхоти у Феодосійського гарнізону, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. "На повітряно-десантному комплексі особовий склад десантно-штурмової роти відпрацьовував елементи наземної підготовки до стрибків з парашутом, військовослужбовці рот морської піхоти проводили заняття з вогневої та тактичної підготовки", - йдеться у повідомленні. Стан бойової підготовки та організації навчального процесу перевірив командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter