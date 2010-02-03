Морпехи провели міні-навчання
09:57, 03 лютого 2010Крым
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Спостерігав командувач флотом
Заняття з вогневої, тактичної, парашутно-десантної підготовки провели підрозділи морської піхоти у Феодосійського гарнізону, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"На повітряно-десантному комплексі особовий склад десантно-штурмової роти відпрацьовував елементи наземної підготовки до стрибків з парашутом, військовослужбовці рот морської піхоти проводили заняття з вогневої та тактичної підготовки", - йдеться у повідомленні.
Стан бойової підготовки та організації навчального процесу перевірив командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ.
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