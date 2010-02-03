Великої повені в Україні не буде

Весняне водопілля в більшості басейнів річок України буде близьким до норми, і лише на деяких річках - вищим за норму, заявив керівник Укргідрометеоцентру Микола КУЙБІДА, коментуючи повідомлення: повінь навесні 2010 року може бути однією з найсильніших за останні 10 років.

“Дійсно, гідрометеорологічна ситуація може змінитися, але вона не може змінитися настільки кардинально, щоб спричинити щось надзвичайне, оскільки ті чинники, які формують весняне водопілля, на сьогоднішній день не відповідають показникам, які формують дуже високе весняне водопілля”, - заявив КУЙБІДА, передає УНІАН.

“Слід розуміти, що воно (весняне водопілля) не виникає відразу, а формується в результаті поєднання багатьох чинників. І ці чинники - це не обов’язково сніг і не обов’язково запаси води в снігу, вони не є абсолютно визначальними. Крім цих чинників, є глибина промерзання ґрунту, яка дуже важлива, оскільки, якщо вона мала, дуже багато води йде на поповнення ґрунтової вологи і таким чином стік в річки зменшується. Дуже важливим чинником є зволоження ґрунту восени - наприклад, минулої осені ми увійшли в зиму з дуже слабким забезпеченням вологою метрового шару ґрунту і це дає підстави сподіватися, що значна частина вологи піде на поповнення вологості ґрунту. Значною мірою впливає і товщина льоду на річках і водосховищах, оскільки при льодоході це створює додаткові затори, які спричинюють різкі коливання рівня води і хай локальні, але все ж таки негативні наслідки”, - розповів керівник Укргідрометцентру.

“У період сніготанення дуже важливим є інтенсивність наростання тепла і опади, які випадатимуть в той період. Ці чинники формують в цілому весняне водопілля”, - сказав він.

За словами КУЙБІДИ, в Україні, дійсно, сніговий покрив достатньо високий (висота складає від 10 до 40 см, а запаси води в снігу - від 40 до 60 мм, і лише в басейні Десни і Південного Бугу - до 80 мм). “Це близько норми, лише в Басейні Бугу та Десни - дещо вище норми. Товщина льоду на водних об’єктах України складає від 15 до 40 см, на Київському та Канівському водосховищах вона сягає 45 см, що є достатньо значним показником, і такий льодовий покрив може при інтенсивному льодоході спричинити певні проблеми”, - сказав він.

КУЙБІДА додав, що не можна виключати часткового підтоплення понижених територій в прирічкових населених пунктах - це стосуватиметься рівнинних річок України і, в першу чергу, Поліського регіону.

Фахівець заявив, що для формування дуже високого весняного водопілля із значними негативними наслідками всі ці чинники повинні одночасно мати критичні або найбільші значення. “На сьогодні такого поєднання чинників в Україні немає. Це дає нам підстави говорити, що весняне водопілля нинішнього року в більшості басейнів річок України може бути близьким до норми і лише на деяких басейнах - вищим за норму”, - підкреслив КУЙБІДА.

“У разі збереження зимового режиму погоди і продовження снігонакопичення в межах норми в лютому, а ми саме на таку ситуацію очікуємо, то на початку березня можна буде попередньо зробити оцінку формування і проходження максимальних рівнів весняного водопілля на річках. Сьогодні можна робити лише дуже приблизну загальну оцінку”, - додав керівник Укргідрометцентру.