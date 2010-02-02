Цього року Україні слід очікувати на найсильнішу за останні роки повінь?

Кабінет міністрів України повинен у найкоротші терміни вжити усіх необхідних заходів з підготовки до очікуваних повеней, заявив в інтерв`ю журналістам у Києві народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, екс-віце-прем`єр, який неодноразово очолював урядові комісії з боротьби з наслідками стихійних лих і техногенних аварій, зазначив: «Велика небезпека полягає не в силах природи, а в неготовності влади адекватно реагувати. Сьогодні ми спостерігаємо небувалий розвал системи державних і місцевих фінансів, коли уряд у ручному режимі незаконно використовує кошти місцевих рад, а державний бюджет дотепер не ухвалений. Очевидно, якщо прогримить грім, рятувати людей буде нічим – навіть сніг з вулиць міст зібрати не можуть». На думку А.КЛЮЄВА, у такій ситуації парламент повинен ухвалити спеціальне доповнення до бюджетного законодавства, яке б врегулювало виділення додаткових коштів на ці цілі до резервного фонду Кабінету міністрів. Він також вважає, що уряд повинен створити державну комісію для координації дій усіх державних органів і служб, а також органів самоврядування.

Необхідно провести роботи з укріплення існуючих і будівництва додаткових гідротехнічних споруд на потенційно небезпечних ділянках, забезпечити відповідні служби місцевих органів влади необхідними матеріалами і засобами захисту від паводків, а також якісно поліпшити систему спостереження за станом річок і снігових покривів, зазначив депутат.

Окрім цього, на думку представника Партії регіонів, у готовність мають бути приведені інженерні і залізничні війська, які у разі потреби повинні протягом декількох годин висуватися в зону стихійного лиха. «У разі потреби Кабінет міністрів приймає постанову про проведення військових навчань у зоні стихійного лиха. Це дасть можливість на абсолютно законних підставах використовувати потенціал української армії», - сказав А.КЛЮЄВ.

Окрім цього, вважає депутат, «така робота повинна бути системною, пора припинити гасити пожежі, потрібно їм запобігати». А для цього «усі ланки державного механізму повинні завжди бути в тонусі і добре змащені», заявив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, учені попереджають, що повінь в Україні навесні 2010 року може бути однією з найсильніших за останні 10 років. За даними Гідрометцентру, снігові запаси у деяких регіонах вже зараз перевищують норму, а в лютому снігу ще додасться.

Аномальна зима в Україні призвела до того, що на зміну потужним снігопадам прийшли тривалі морози до «мінус» 30. Екологи попереджають: якщо в лютому снігу додасться, а навесні стрімко потеплішає, в 2010 році слід очікувати на найсильнішу за останні роки повінь.

У Гідрометцентрі України констатують, що повені не уникнути, зокрема, біля річки Прип‘ять на Волині і на Тернопільщині, де рівень води вже сьогодні - як у весняних потоках.

Фахівці також стурбовані руслом Дніпра у столиці через те, що шар снігу на Київщині удвічі більший, ніж у попередні роки. Елітні набережні столиці, Осокорки і Конча Заспа - перші на шляху весняної стихії. Раніше на місці цих "хатинок" річка під час повені розливалася на 8 кілометрів. Куди вода піде тепер, ніхто не береться прогнозувати.

У МНС України запевняють, що до повені вони активно готуються, щоправда, доки не ухвалений державний бюджет, грошей на таку боротьбу немає. Разом із тим МНС зазначає, що значна роль у протидії повені належить саме місцевим громадам.