Дата народження впливає на схильність до склерозу

Схильність до розсіяного склерозу носить яскраво виражений сезонний характер, стверджують медики.

Люди, що відзначають день народження навесні, розвивають цю хворобу у декілька разів частіше, ніж ті, хто народився в будь-яку іншу пору року. Фахівці вважають, що за цей сезонний ефект відповідає ген під назвою HLA-DRB1. Американські учені Каліфорнійського університету спробували зрозуміти, як гени і навколишнє середовище взаємодіють, щоб сформувати передумови для розвитку склерозу.

Лікарі припускають, що можливе пояснення знайденої асоціації полягає в значущій ролі вітаміну D на вироблення гена HLA-DRB1. Оскільки виробництво вітаміну D в організмі коливається залежно від сезону року, його дефіцит у вагітних матерів може бути пов`язаний з підвищеним ризиком склерозу в майбутньому серед весняних дітей, міркують медики.

АМИ-ТАСС