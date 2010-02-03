Рух «Російська єдність» вирішив підтримати Януковича

Громадсько-політичний рух «Російська єдність», що критикує представників Партії регіонів, які займають вищі пости в парламенті і уряді Криму, вирішив у другому турі виборів президента України підтримати Віктора ЯНУКОВИЧА.

Рішення ухвалене у середу в Сімферополі делегатами конференції «Російської єдності», повідомила прес-служба руху.

«Ми закликаємо голосувати за ЯНУКОВИЧА не як за лідера Партії регіонів, а як за того кандидата в президенти, який обіцяє захистити російську мову, виступає проти вступу України до НАТО, засуджує героїзацію посібників фашизму», - заявив один із лідерів «Російської єдності» Сергій АКСЬОНОВ.

«7 лютого народ України своїм волевиявленням визначить ім`я нового глави української держави, від політичної волі якого залежатиме її подальший розвиток на період до 2015 року. Всекримський рух «Російська єдність» заявляє про свою тверду підтримку в другому турі виборів президента України голови Партії регіонів ЯНУКОВИЧА», - говориться в рішенні конференції, текст якого розміщено на офіційному порталі Російської громади Криму.

«Російська єдність» створена в автономії на початку грудня 2009 року, до її складу увійшли громадські організації Російська громада Криму і Громадянський актив Криму, а також козачі об`єднання.

Другий тур виборів призначено на 7 лютого, в ньому візьмуть участь Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО, які набрали найбільше голосів під час волевиявлення 17 січня.