Затриманий вистрибнув з 4-го поверху будівлі міліції у Севастополі

Затриманий міліцією чоловік вибив шибку і вистрибнув з четвертого поверху будівлі Ленінського районного відділу внутрішніх справ у Севастополі, повідомила в середу прес-служба міліції міста.

"Зараз з множинними травмами він перебуває на стаціонарному лікуванні", - йдеться у прес-релізі.

Співробітники кримінального розшуку працювали над розкриттям злочину минулих років - квартирної крадіжки, скоєної в 2008 році. Оперативники одержали інформацію про те, що крадіжку здійснила група осіб. Одного із співучасників затримали, через добу "пов`язали" другого разом з дружиною. Під час обшуку у них було вилучено речові докази, а також наркотичні речовини.

Подружжя було доставлене до різних кабінетів райвідділу міліції.

"Щойно чоловік зайшов до кабінету, він, не кажучи ані слова, кинувся до вікна, вибив шибку і вистрибнув", - заявляє міліція.

Прокуратура проводить перевірку.