Чиновники роздали чужу землю

Посадові особи відділу земельних ресурсів Нижньогірської селищної ради Криму звинувачуються у незаконній видачі документів на дві ділянки в сусідньому селищі, заявила кримська прокуратура.

"Видавши громадянам "потрібні" довідки, вони розширили володіння Нижньогірської селищної ради, включивши до них дві ділянки Митрофанівської ради. Таким чином, громада була позбавлена можливості розпоряджатися власними ж землями, чим їй завдано збитків на суму 50 тисяч гривень", -мовиться у повідомленні прес-служби відомства.

Прокуратура Нижньогірського району кваліфікувала дії працівників відділу земресуров як зловживання службовим положенням і посадове підроблення.

Зібрані наглядовим відомством докази вини земельників представлено на розгляд суду.