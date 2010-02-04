На міськраду Сімферополя завели справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом невиконання рішення суду посадовими особами сімферопольської міської ради, які п`ять років ігнорували вимоги городянки про викуп земельної ділянки, що знаходиться під належним їй об`єктом нерухомості, повідомила прес-служба відомства.

"Стільки часу вони не виконували рішення суду, зобов’язуючого задовольнити заяву позивачки", - говориться в прес-релізі.

Дії посадових осіб міськради кваліфіковано як "невиконання судового рішення, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадянина".